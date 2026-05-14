Македонија на еден чекор до пласман на ново СП, ракометарите ја згазија Словачка

Македонската машка ракометна репрезентација е на еден чекор до пласман на Светското првенство (СП) во 2027 година откако во првиот бараж-меч во гости ја декласираа Словачка со убедливи 31-24.

Победникот беше јасен уште по првите 30 минути кои нашите ракометари ги завршија со пет голови предност (18-13).

Најефикасни во победничкиот состав беа Филип Кузмановски со десет и Милан Лазаревски со седум голови.

Вториот натпревар од бараж-пресметката ќе се игра на 17 мај во СЦ „Борис Трајковски“ во Скопје.

Мундијалот ќе се игра во Германија во јануари следната година.