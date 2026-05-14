 Skip to main content
14.05.2026
Република Најнови вести
Четврток, 14 мај 2026
Неделник

Македонија на еден чекор до пласман на ново СП, ракометарите ја згазија Словачка

Ракомет

14.05.2026

Македонската машка ракометна репрезентација е на еден чекор до пласман на Светското првенство (СП) во 2027 година откако во првиот бараж-меч во гости ја декласираа Словачка со убедливи 31-24.

Победникот беше јасен уште по првите 30 минути кои нашите ракометари ги завршија со пет голови предност (18-13).

Најефикасни во победничкиот состав беа Филип Кузмановски со десет и Милан Лазаревски со седум голови.

Вториот натпревар од бараж-пресметката ќе се игра на 17 мај во СЦ „Борис Трајковски“ во Скопје.

Мундијалот ќе се игра во Германија во јануари следната година.

Поврзани вести

Ракомет  | 14.05.2026
Ракометарите на Вардар имаат нов среден бек
Ракомет  | 14.05.2026
Пет голови предност за македонската репрезентација по првото полувреме во баражот со Словачка
Ракомет  | 11.05.2026
Лазаров: Словачка е репрезентација која има изграден систем