 Skip to main content
14.05.2026
Република Најнови вести
Четврток, 14 мај 2026
Неделник

ДЛУМ избира ново раководство во годината кога одбележува 80 години постоење

Култура

14.05.2026

Друштво на ликовни уметници на Македонија на 16 мај ќе го одржи своето годишно Собрание, на кое ќе се избира новото раководство на организацијата за мандат од четири години. Собранието ќе се одржи во Домот на АРМ во Скопје, со почеток во 11 часот.

Настанот се организира во годината кога ДЛУМ одбележува 80 години постоење. Во фокусот на дневниот ред е изборот на нов претседател на Друштвото, по претходно распишан конкурс, како и изборот на нови членови на Управниот одбор, Уметничкиот совет и Надзорниот одбор. Гласањето за новото раководство ќе биде тајно.

На Собранието ќе бидат разгледани и извештаите за работата на актуелното раководство за изминатиот мандат. Пред членовите ќе се најдат извештаите на претседателката проф. д-р Јана Манева-Чупоска и на Управниот одбор, како и извештајот за работата на Уметничкиот совет, поднесен од претседателката проф. д-р Маја Рауник Кирков.

Предвидено е да биде разгледан и извештајот за работата на Надзорниот одбор, како и да биде усвоен записникот од последното годишно Собрание одржано во 2025 година.

Поврзани вести

Култура  | 27.04.2026
Изложба „Експериментален цртеж“ на тема „Невидливи траги“ во Музеј на град Скопје
Култура  | 21.04.2026
Со премиера на „Мачкина глава“ на Венко Андоновски, а во режија на Дејан Пројковски Драмски театар вечерва го прославува 80-от роденден
Култура  | 27.02.2026
„Зимски салон 2026“ обединува на едно место различни генерации сликари со различни ракописи, сите гладни за уметност