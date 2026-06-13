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Скандал на Мундијалот: Ограбена репрезентацијата на Англија во САД

Фудбал

13.06.2026

Фудбалската репрезентација на Англија се соочи со непријатна ситуација пред првиот натпревар на Светското првенство против Хрватска.

Според британските медиуми, дел од опремата на англиската репрезентација била украдена за време на транспорт кон Канзас. Меѓу украдените предмети се копачки, тренинг-топки и тактички табли што селекторот Томас Тухел ги користел за подготовка на тимот.

Кражбата била извршена со провалување во возилата што ја превезувале опремата. Според Би-Би-Си, две лица се уапсени, а истрагата е во тек.

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