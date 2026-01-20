 Skip to main content
20.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 20 јануари 2026
Неделник

Селекторот Кирил Лазаров ги одбра јунаците за мечот со Романија

Ракомет

20.01.2026

Македонската ракометна репрезентација вечерва од 18 часот во Хернинг против Романија го игра натпреварот од завршното, трето, коло во рамки на групата Б на Европското првенство.

Избраниците на селекторот Кирил Лазаров по стартниот пораз од Данска, одиграа нерешено против Португалија, со што ги задржаа шансите за пласман во главната фаза, а за тоа ќе им биде неопходна победа против Романија, по што одлуката ќе зависи и од вечерашниот дуел меѓу Данска и Португалија.

Лазаров го одреди составот за пресметката со Романија во кој ново име е левото крило Гоце Ојлески, кој вчера му се приклучи на националниот тим.

Во составот се и Иван Џонов, кој поради повреда, предвреме го заврши натпреварот со Португалија, како и Никола Маркоски, кој во неделата беше исклучен поради црвен картон.

Поврзани вести

Ракомет  | 20.01.2026
Каков цепелин на Костески и Џонов, вистинска уметност!
Ракомет  | 20.01.2026
Македонија води 13-9 против Романија по првите 30 минути
Ракомет  | 20.01.2026
Натпреварот против Романија за нас е цреша на тортата на ова ЕП, вели министерот за спорт Ристовски
﻿