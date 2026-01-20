Британија по примерот на Австралија, размислува да ги забрани социјалните мрежи за тинејџерите

Британската влада изјави дека ќе разгледа можноста за забрана на социјалните медиуми за тинејџерите, бидејќи ги заострува законите наменети за заштита на децата од онлајн содржини и прекумерно време поминато пред екран.

Владата изјави дека ќе се консултира со родителите, младите лица и другите засегнати страни за безбедно користење на технологијата, со оглед на растечките загрижености дека децата се изложени на нерегулирана содржина на социјалните медиуми.

Како што јасно ставив до знаење, ниту една опција не е исклучена, дури ни разгледување на прашањето до која возраст децата треба да можат да пристапат до социјалните медиуми“, напиша премиерот Кир Стармер на платформата Substack.

Тој изјави дека се разгледува и дали се потребни ограничувања поврзани со бесконечно скролање и стимулирање на редовното користење на апликациите.

Австралија донесе закон со кој им се забранува на децата под 16 години пристап до социјалните мрежи. Повеќе од 60 пратеници од Лабуристичката партија на Стармер му пишаа на премиерот барајќи од владата да воведе забрана во Велика Британија по моделот на Австралија.

Службеници на британската Влада ќе патуваат во Австралија за да дознаат за мерките што ги преземаат тамошните власти.