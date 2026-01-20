 Skip to main content
20.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 20 јануари 2026
Неделник

Утре снег и покривка до 25 сантиметри

Сервиси

20.01.2026

Времето утре ќе биде облачно, со повремени локални врнежи од снег. Пообилни снежни врнежи се очекуваат во западните делови од земјата, каде што на планините и на дел од повисоките населени места снежната покривка може да се зголеми и до 25 сантиметри.

Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималните утрински температури ќе се движат од -8 до -2 степени, додека дневните максимални ќе достигнат од 0 до 6 степени Целзиусови.

Во Скопје ќе преовладува претежно облачно време, со повремени и послаби врнежи од снег. Ќе дува слаб до умерен југоисточен ветер. Утринската температура ќе се спушти до -6 степени, а максималната дневна ќе достигне до 2 степени.

Во наредните денови следува период на променливо облачно време со постепен пораст на температурите. До сабота ќе се задржи претежно стабилно време, а по одделни котлини е можна појава на магла.

Од сабота кон крајот на денот повторно се очекуваат локални врнежи од дожд, а на планините и на дел од повисоките места врнежи од снег.

