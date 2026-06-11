 Skip to main content
11.06.2026
Република Најнови вести
Четврток, 11 јуни 2026
Неделник

Почна снимањето на краткометражниот игран филм „Врзани“ во режија на Сара Климоска

Филм

11.06.2026

Започна снимањето на краткометражниот игран филм „Врзани“ во режија на Сара Климоска, а во продукција на Унита Филм. „Врзани“ е приказна за Ева, млада жена растргната помеѓу должноста да се грижи за својата болна и контролирачка мајка и потребата конечно да го живее сопствениот живот. Кога неочекуван сплет на околности ќе ја донесе пред одлука што изгледа невозможна, Ева е принудена да се соочи со границите на љубовта, жртвата и личната слобода.

Главните улоги ги толкуваат Лео Поповиќ и Ана Костовска. Директор на фотографија е Александар Крстевски, сценографијата е на Симе Атанасиевиќ. Костимограф на филмот е Жаклина Крстевска, а шминката е на Снежана Ангеловска-Живковска. Продуцент на филмот е Вардан Тозија, ко-продуцент е Лидија Ивановски, а како партнери на филмот се јавуваат Другата Страна и Млекара Јока.

Поврзани вести

Музика  | 10.06.2026
Мултимедијален концерт „Неми слики – жива музика“ посветен на немиот филм вечерва во Дебар
Филм  | 03.06.2026
Анимираните херои од „Авантурите на Финик 2“ повторно се враќаат на големото платно
Филм  | 31.05.2026
Светска премиера на документарниот филм „Руини” на Елена Чемерска на Shanghai International Film Festival