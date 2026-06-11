Димитриеска-Кочоска: Во услови на сериозна реализација на капитални расходи, спроведуваме фискална консолидација

Ставката за капиталните расходи во Буџетот за оваа година не се очекува да се намали. Напротив може да има зголемување. При тоа останува определбата за продолжување на фискалната консолидација. Ова го истакна министерката за финансии Гордана Димитриеска-Кочоска во гостување во Топ тема на ТВ Телма.

Имаме одреден напредок во распределбата и реализацијата во рамките на ставката капитални расходи. Во овој момент не се очекуваат намалувања на капиталните инвестиции, напротив, таму може да има само зголемувања. Барем досегашните бројки го покажуваат тоа. Единственото што можам со сигурност да го кажам е дека ќе има дополнување на Програмата АА, односно програмата за финансирање на општините. Секако, ќе има и одредени пренамени во рамки на буџетските ставки меѓу различни буџетски корисници. Причината е што министерствата кои во изминатиот период имаа комуникација и реализираа проекти со општините пријавија висок процент на реализација. Тоа е можеби една од причините поради кои имаме повисок степен на реализација во овој период. Така што, средствата ќе бидат насочени кон проекти што општините успешно ги реализираат и за кои има реална потреба од дополнителна поддршка – истакна министерката.

Таа додаде дека овие проекти се многу важни затоа што директно влијаат врз квалитетот на животот на граѓаните и обезбедуваат подобри услови за живот.

При тоа посочи дека за истакнување е дека во услови кога реализацијата на големите инфраструктурни проекти се одвива со забрзана динамика и кога имаме сериозна реализација на капиталните расходи, сепак бележиме фискална консолидација.

Според министерката факт е дека се спроведува фискална консолидација и дека буџетскиот дефицит се намалува од 4,2% на 4% сега на 3,5% и дека тоа е поздравено од страна и на ММФ.