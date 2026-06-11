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Неделник

Традиционалниот концерт на студентите на ФМУ „Звукот на идната генерација“ денеска во Филхармонија

Музика

11.06.2026

Почитувани, Факултетот за музичка уметност – Скопје има чест да ве покани на традиционалниот концерт на македонската Филхармонија „ЗВУКОТ НА ИДНАТА ГЕНЕРАЦИЈА“, под диригентско водство на маестро проф. м-р Сашо Татарчевски, на кој, како солисти со оркестарот на Filharmonija ќе настапат и следниве студенти од Факултетот за музичка уметност – Скопје:

Давид Павиќ – пијано

Кристијан Колев – кларинет

Христијана Матеска – хармоника

Бојана Митковска – виолина

Михаил Јагуриноски – пијано

Итан Георгиев – контрабас

На 11.6.2026год. со почеток во 20:00 часот, во Концертната сала на НУ Филхармонија

Влезот е слободен

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