 Филипче се впушти во романса со Бугарија да ги истурка уставните измени за власт

Демагошката програма на СДС полна со празни и излитени флоскули, на Венко Филипче не му носи никакви позитивни резултати или пак посакуван ефект.Тоа го потврдуваат и последните анкети кои повторно покажуваат огромна предност на ВМРО-ДПМНЕ, наспроти СДС., велат од владејачката партија.

Потиснат од ваквите резултати на јавното мислење, каде народот јасно потврдува дека не гледа опција во СДС, Филипче се впушта во романса со Бугарија сметајќи дека така ќе успее да им се допадне на граѓаните.Така, Венко Филипче се претвори во специјален бугарски пратеник кој е спремен да истурка промена на уставот за внесување на Бугарите, сметајќи дека така ќе успее да дојде на власт, наместо со победа на избори.

Над 80% од македонските граѓаните сметаат дека уставни измени под бугарски диктат не е реформски чекор кон ЕУ и дека оваа отстапка не треба да се прави без предвидливост на евроинтегративниот пат и гаранции дека тоа ќе е последната отстапка која Бугарија ќе ја бара од нас.

Но, сепак, за Венко Филипче и лојалистите на Зоран Заев собрани во врхушката на СДС ова не е важно и ако е до нив, тие уште утре ќе ги прифатат и потпишат бугарските барања.

Оваа поданичката политика на Филипче и СДС кон Бугарија и Радев, веќе видена со Зоран Заев, не оди на добро на државата, а уште помалку му оди во прилог на Венко, чувар на партиската фотелјата на Заев.