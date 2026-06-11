Новинарот на БГНЕС каде Заев велеше дека сме „сшти“ народ со Бугарите тврди дека сами се блокираме за во ЕУ

Се сеќавате на славното интервју на Заев за бугарската агенција БГНЕС кога рече дека ние немаме споделена туку задничка историја со Бугарија и дека Бугарите во Македонија не биле окупатори туку администратори?

Љупчо Нешков, сопственик на таа агенција сега вели дека Македонците имале намерна самоблокада за ЕУ?!