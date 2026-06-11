Новинарот на БГНЕС каде Заев велеше дека сме „сшти“ народ со Бугарите тврди дека сами се блокираме за во ЕУ

Се сеќавате на славното интервју на Заев за бугарската агенција БГНЕС кога рече дека ние немаме споделена туку задничка историја со Бугарија и дека Бугарите во Македонија не биле окупатори туку администратори?
Љупчо Нешков, сопственик на таа агенција сега вели дека Македонците имале намерна самоблокада за ЕУ?!
„Власта во Република Македонија нема вистинска желба и не презема никакви чекори за започнување преговори за членство во Европската Унија. Недостигот од напредок не е само застој, туку намерна блокада, зад која е видливо влијанието на Белград и т.н. ‘српски свет’“.Ако одиме по површината, не само што ќе ја потцениме ситуацијата, туку може да се соочиме со многу големи потреси на Балканот, какви што имаше само пред 30 години. Тука немаме само чисти бугарско-македонски односи. Ова е многу посериозен удар за Европската Унија. Властите во Скопјe практично немаат желба за преговори. А кога доброволно се повлекувате, откако Антонио Кошта и Урсула фон дер Лајен ќе ви кажат што да правите, се поставува прашањето: со што се пополнува овој вакуум?“, коментира новинарот роден во Скопје.