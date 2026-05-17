17.05.2026
Иран воведува нови процедури за премин на бродови низ Ормутскиот Теснец

Иранските власти објавија воведување нови процедури за премин на бродови низ Ормутскиот Теснец, според кои сопствениците на бродовите мора да поднесат барање за дозвола преку министерствата за надворешни работи на нивните земји, објави иранската државна телевизија ИРИБ.

Според медиумските извештаи, по приемот на барањето за дозвола, иранското Министерство за надворешни работи ја проследува документацијата до морнарицата на Иранската исламска револуционерна гарда (ИРГЦ).

Како што објаснува телевизијата „Ал Џезира“, повикувајќи се на државната телевизија на Иран, морнарицата на ИРГЦ потоа ги оценува документите на сопственикот на бродот, рутата на движење, дестинацијата на бродот и видот на товарот.

Арагчи: Ормутската Теснина е затворена само за бродовите од земји кои водат војна против Иран

Како што е наведено, дозволата за премин низ Ормутскиот Теснец ќе биде издадена ако бродот не припаѓа на „непријателска држава“.

Ормутскиот Теснец е еден од најважните поморски патишта во светот за транспорт на нафта и гас, а значаен дел од глобалниот извоз на енергија минува низ него.

