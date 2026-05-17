Иран воведува нови процедури за премин на бродови низ Ормутскиот Теснец

Иранските власти објавија воведување нови процедури за премин на бродови низ Ормутскиот Теснец, според кои сопствениците на бродовите мора да поднесат барање за дозвола преку министерствата за надворешни работи на нивните земји, објави иранската државна телевизија ИРИБ.

Според медиумските извештаи, по приемот на барањето за дозвола, иранското Министерство за надворешни работи ја проследува документацијата до морнарицата на Иранската исламска револуционерна гарда (ИРГЦ).

Како што објаснува телевизијата „Ал Џезира“, повикувајќи се на државната телевизија на Иран, морнарицата на ИРГЦ потоа ги оценува документите на сопственикот на бродот, рутата на движење, дестинацијата на бродот и видот на товарот.

Како што е наведено, дозволата за премин низ Ормутскиот Теснец ќе биде издадена ако бродот не припаѓа на „непријателска држава“.

Ормутскиот Теснец е еден од најважните поморски патишта во светот за транспорт на нафта и гас, а значаен дел од глобалниот извоз на енергија минува низ него.