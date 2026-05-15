Иран: Вашингтон е во состојба на збунетост околу конфликтот

Иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи ги обвини Соединетите Американски Држави за водење недоследна и непредвидлива надворешна политика.

На прес-конференција во Њу Делхи, Арагчи изјави дека американската влада испраќа мешани сигнали.

Пораките што ги добиваме од американската страна варираат од ден на ден … Понекогаш дури добиваме неколку различни пораки во еден ист ден – рече Арагчи.

Како пример, тој ги наведе изјавите на претседателот Доналд Трамп, кој изрази огорченост поради предлогот за преговори од страна на Иран.

Потоа, сепак, повторно добивме пораки од американската страна кои укажуваат дека тие се заинтересирани за продолжување на разговорите и понатамошна интеракција – рече Арагчи на маргините на состанокот на министрите за надворешни работи на БРИКС.

Според него, САД се во „состојба на збунетост“ и немаат стратегија за завршување на војната, пренесе ДПА.

Секој ден именуваат различни цели. Навистина се надеваме дека разумот и мудроста ќе се вратат во Белата куќа – изјави Арагчи.

Тој додаде дека Иран е подготвен за сите опции.

Или ќе се вратиме на бојното поле и во војна или ќе се вратиме на преговарачката маса, ќе водиме разговори и ќе го следиме патот на дипломатијата. Мојата земја е подготвена за двете опции. За нас нема разлика – рече тој.

