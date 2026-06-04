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Неделник

Андреева прва финалистка на Ролан Гарос

Останати спортови

04.06.2026

Руската 19-годишна тенисерка Мира Андреева се пласираше во финалето на Ролан Гарос, откако попладнево во доминантен стил ја совлада Украинката Марта Костјук со 6-1, 6-3 во првото полуфинале на грен слем турнирот во Париз.

Иако се очекуваше неизвесен дуел меѓу осмата носителка Андреева и 15-та носителка Костјук, руската тенисерка многу лесно обезбеди пласман во финалето, за само еден час и 15 минути.

Во финалето, Андреева ќе игра против победничката од второто полуфинале, во кое се среќаваат Русинката Дијана Шнајдер и Маја Хвалинска од Полска.

Шнајдер беше поуспешна од светската тенисерка број еден Сабаленка во четвртфиналето, додека Хвалинска дојде до полуфиналето од квалификациите. 

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