Андреева прва финалистка на Ролан Гарос

Руската 19-годишна тенисерка Мира Андреева се пласираше во финалето на Ролан Гарос, откако попладнево во доминантен стил ја совлада Украинката Марта Костјук со 6-1, 6-3 во првото полуфинале на грен слем турнирот во Париз.

Иако се очекуваше неизвесен дуел меѓу осмата носителка Андреева и 15-та носителка Костјук, руската тенисерка многу лесно обезбеди пласман во финалето, за само еден час и 15 минути.

Во финалето, Андреева ќе игра против победничката од второто полуфинале, во кое се среќаваат Русинката Дијана Шнајдер и Маја Хвалинска од Полска.

Шнајдер беше поуспешна од светската тенисерка број еден Сабаленка во четвртфиналето, додека Хвалинска дојде до полуфиналето од квалификациите.