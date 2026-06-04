Пренџов: Продолжуваме посветено со реформската агенда, резултатите се видливи и препознаени

Фото: Фејсбук/Љупчо Пренџов

Денес на седницата на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците успешно ги поминавме во прво читање два исклучително важни закони – Законот за високите раководители во јавната администрација и Законот за соодветна и правична застапеност, вели Љупчо Пренџов.

-Дополнително, Комисијата донесе одлука за организирање јавна расправа по Предлог-законот за соодветна и правична застапеност, со што овозможуваме широк и инклузивен процес во кој ќе бидат слушнати мислењата и аргументите на сите засегнати страни. Продолжуваме посветено со реформската агенда. Резултатите се видливи и препознаени. Не е случајно што Европската Унија констатира дека Македонија во овој период реализира најмногу реформи меѓу земјите од Западен Балкан, посочи тој.

Пренџов порачува: „Продолжуваме понатаму – одговорно, посветено и во интерес на граѓаните и европската иднина на државата“.