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Арбен Фетаи именуван за специјален владин претставник во Брисел

Македонија

04.06.2026

Досегашниот вицепремиер за добро владеење, Арбен Фетаи, се повлекува од својата функција за да ја преземе новата дипломатска должност како специјален претставник на Владата во Брисел. Оваа вест ја потврди Изет Меџити, копретседател на коалицијата ВЛЕН.

Оставка и нова функција Според информациите од Меџити, Фетаи веќе официјално поднел оставка од местото вицепремиер, објави 4news.mk.

Неговото именување за специјален претставник доаѓа по период на одредена неактивност на претходната позиција, со оглед на тоа што речиси два месеци тој не учествуваше на владините седници.

Најава за владина реконструкција

Покрај новото именување на Фетаи, во владината коалиција се подготвуваат и други промени. Клучните детали вклучуваат:

Начелна согласност: Коалициските партнери веќе се согласиле дека е потребна реконструкција на владиниот кабинет.

Партиски преговори: Иако постои волја за промени, лидерите на партиите допрва треба да ги дефинираат принципите за распределба на ресорите.

Идни чекори: Конкретните кадровски решенија и промените во министерските места ќе бидат утврдени на претстојните меѓупартиски состаноци.

Оваа кадровска ротација се смета за стратешки потег на Владата со цел зајакнување на македонското присуство и дипломатија во седиштето на Европската Унија.

Извор: 4news.mk

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