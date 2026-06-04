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05.06.2026
Републиканка на денот
05.06.2026
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04.06.2026
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Двајца пешаци се прегазени на дивиот премин кај Бит-пазар
04.06.2026
Македонија
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Петрушевски: Ни треба модерно решение за правична застапеност што ќе одговара на европски стандарди
04.06.2026
Хроника
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ДЗС: Засилена координација со доброволните противпожарни друштва пред летната сезона на пожари
04.06.2026
Балкан
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Парламентот ја изгласа новата влада на Словенија, предводена од Јанша
04.06.2026
Македонија
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Република Македонија избрана за членка на Економскиот и социјалниот совет на Обединетите нации
04.06.2026
Економија
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Месецов на тутунарите целосно ќе им бидат исплатени ланските субвенции
04.06.2026
Свет
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Во Украина, од почетокот на руската инвазија, загинаа 707 деца
04.06.2026
Македонија
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Сиљановска-Давкова: Ромите се важен дел од македонското општество и значаен фактор на неговиот културен и демократски развој
04.06.2026
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Фирмите манипулатори со млечни и месни производи ќе бидат објавени следната недела, најави Миланов
04.06.2026
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Андреева прва финалистка на Ролан Гарос
04.06.2026
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Приведени 11 лица: Масовна тепачка во Шуто Оризари, двајца повредени пренесени на клиника
04.06.2026
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По скандалите во ИЈЗ кои ги обелодени Андоновска: ДКСК отвори предмет, ќе се испитува ризик од корупција и злоупотреба
04.06.2026
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