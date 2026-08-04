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04.08.2026
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Арбен, ако ти здосади во Брисел врати се дома, лабаво е

Македонија

04.08.2026

 Кој вели дека Македонија не се грижи за своите кадри. Се грижи и тоа како. Еве поранешниот вицепремиер поради добро владение е згрижен во Брисел како специјален пратеник во ЕУ.

Кој сака да работи има работи дури  и ако не доаѓа на работа. Дома не беше прибран, фати дури и на Тајланд, Секаде беше само на работа во Влада не беше.  Во Брисел нема картица за куцање. Совршено работно место.Арбен уживај си во престолнивата на ЕУ, ако ти се здосади дојди си дома. Лабаво е, коментира авторот на ТВ Колумната „5 минути со Чавез“ која ќе биде емитувана утре

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