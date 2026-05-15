15.05.2026
Арагчи: Ормутската Теснина е затворена само за бродовите од земји кои водат војна против Иран

Шефот на иранската дипломатија Абас Арагчи изјави дека сите бродови на држави кои не се во војна со Иран можат да пловат низ Ормутската Теснина.

Тој додаде дека Ормутскиот теснец помеѓу Персискиот Залив и Индискиот Океан не е затворена туку само е „ограничена (пловидбата) за непријателите на Иран, но не за пријателските земји“.

Арагчи потенцира дека бродовите од пријателските држави и другите треба да го координираат преминувањето со иранските воени сили.

Според иранскиот министер за надворешни работи „нема воено решение“ за војната со САД, кои веќе двапати ја „тестира“ опцијата.

САД треба да ја разберат оваа реалност. Главниот проблем се контрадикторните пораки на Вашингтон испратени преку изјави, интервјуа и ставови“, наведе Арагчи.

Тој додаде дека единственото решение е целосен крај на оваа агресивна војна против Иран, а потоа Техеран ќе гарантира безбедна пловидба на бродовите низ Ормутската Теснина.

