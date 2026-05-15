Пратеникот Мурати на средба со делегацијата на АК Парти во рамки на конференцијата „Од срце до срце“ за Балканот

Пратеникот Сали Мурати оствари средба со претставнички од турскиот парламент и АК Парти, при што беа разгледани билатералните односи меѓу Македонија и Турција, како и состојбите и предизвиците со кои се соочува турската заедница во земјата, соопштуваат од Собранието.

Како пратеник на Движењето на Турците за правда и демократија – Европски фронт, Сали Мурати, денеска, остварил средба со претседателката на Форумот на жени на АК Парти, Тугба Ишик Ерџан, и со пратеничката од Големото народно собрание на Република Турција, Рукије Генч Тој, кои престојуваат во Скопје во рамки на конференцијата организирана во рамките на програмата „Од срце до срце“ (Gönülden Gönüle) за Балканот.

Средбата се одвиваше во пријателска и конструктивна атмосфера. Констатирано беше дека билатералните односи меѓу Република Македонија и Република Турција почиваат на цврста пријателска основа, при што истовремено се изрази заедничка согласност дека постои значаен простор за нивно понатамошно унапредување и продлабочување во сите сфери, вклучувајќи ги парламентарните, политичките и економските врски – стои во соопштението.

Во текот на разговорите, како што дополнуваат, се посветило посебно внимание на актуелните состојби и предизвиците во парламентарниот живот, политичката и економската состојба во земјата, како и на нашите заложби во процесот на европска интеграција.

Особено значаен дел од средбата беше посветен на положбата на турската заедница во државата. Во таа насока пратеникот Мурати ги изнесе актуелните предизвици со кои се соочуваат припадниците на турската заедница, меѓу кои: пристапот до образование на мајчин јазик, службената употреба на турскиот јазик, правичната застапеност во институциите, прашањата поврзани со изборниот модел, заштитата на културното наследство, како и специфичните тешкотии со кои се соочуваат жителите на руралните средини каде живее турското население. Со загриженост и со чувство на одговорност истакна дека турската заедница се наоѓа во нерамноправна положба и дека е потребен конкретен и одржлив ангажман за подобрување на нејзиниот статус – дополнуваат оттаму.

Пратеникот Мурати изразил убеденост дека продлабочувањето на соработката меѓу двата парламента и двете општества може да донесе конкретни позитивни резултати за сите граѓани на Република Македонија.