Кризата на Блискиот Исток ги врати во игра сомалиските пирати

Геополитичката криза на Блискиот Исток предизвикува неочекуван несакан ефект – враќање на поморското пиратство покрај брегот на Источна Африка. Проблем што изгледаше решен пред 10 години повторно ја загрозува светската трговија.

Така, на почетокот на мај, група вооружени луѓе го запленија танкерот „Еурека“, што пловеше под знамето на Того. Сценариото на нападот е идентично со оние што светот ги виде за време на „златното доба“ на пиратството – бродот беше заземен со качување на пиратите на него, неговите системи за автоматска идентификација (AIS) беа исклучени, а самиот танкер се упати кон брегот на самопрогласениот сомалиски регион Пунтланд. Овој инцидент беше трет голем напад во само неколку недели, по запленувањето на танкерот „Онор 25“ и нападот врз бродот „Свод“.

Зголемувањето на пиратската активност е директно поврзано со конфликтот на Блискиот Исток. Трговските бродови, обидувајќи се да се држат подалеку од воените зони, парадоксално се најдоа во дофат на мобилни групи морски разбојници. Додека вниманието на меѓународните поморски сили е насочено кон заштитата на клучните навигациски центри во зоната на конфликт, патролите долж сомалискиот брег се значително ослабени, а криминалните групи веднаш ја искористија оваа безбедносна празнина.

Реакцијата на пазарот беше моментална: агенциите за поморско осигурување официјално го зголемија нивото на закана во сомалискиот басен на критично. Главните ризици денес се високите цени на нафтата, што го прави запленувањето на танкери за препродажба исклучително профитабилен бизнис, како и целокупното зголемување на логистичките трошоци. На сопствениците на бродови им се препорачува да ангажираат приватни вооружени компании за обезбедување (ПВБК), што дополнително ги зголемува вкупните трошоци за транспорт на стока.

Експертите се согласуваат дека без зајакнато меѓународно воено присуство во сомалиските води, глобалната трговија ризикува да се соочи со долгорочна безбедносна криза на една од нејзините најважни рути.