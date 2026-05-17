17.05.2026
Трамп го преиспитува опкружувањето: Има дилема кого да поддржи за претседател во 2028 година – Венс или Рубио

Американскиот претседател Доналд Трамп го преиспитува своето опкружување во однос на тоа кого би било подбро да биде кандидиран за претседател во 2028 година: потпретседателот Џеј Ди Венс или Американскиот државен секретар Марко Рубио.

Според „Њујорк тајмс“, сегашниот американски лидер сè повеќе поставува дилеми за овие прашања.

Како што пишува весникот, сепак, советниците на Трамп инсистираат дека нема ништо сериозно во овие разговори – претседателот едноставно ужива во спроведувањето на такви „анкети“ меѓу пријатели и функционери и наводно воопшто не се грижи за изборите во 2028 година.

