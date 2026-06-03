Белата куќа смирува, шпекулациите растат: Каде исчезна Трамп?

Facebook / Donald J. Trump

Отсуството на американскиот претседател Доналд Трамп од јавноста во изминатите седум дена предизвика бројни шпекулации во американските медиуми и на социјалните мрежи, особено по неодамнешните дискусии за неговата здравствена состојба.

Според официјалниот распоред на Белата куќа, Трамп во изминатиот период продолжил да ги извршува претседателските обврски преку состаноци, брифинзи и потпишување документи во Вашингтон. Сепак, фактот што веќе една седмица нема јавен настап, прес-конференција или директно обраќање пред новинарите отвори простор за различни толкувања.

Дел од американските медиуми забележуваат дека вакво подолго отсуство од јавноста доаѓа во период кога се појавија прашања околу здравјето на претседателот. Во последните недели внимание привлекоа фотографии на кои се забележуваа модринки на неговите раце, како и извештаи за отекување на нозете. Белата куќа тогаш објави медицински извештај во кој беше наведено дека Трамп е во добра здравствена состојба и целосно способен да ги извршува своите должности.

И покрај официјалните уверувања, на социјалните мрежи се појавија шпекулации дека претседателот можеби се соочува со здравствени проблеми кои не се јавно соопштени. Таквите тврдења, засега, не се поткрепени со докази ниту се потврдени од релевантни институции.

Во меѓувреме, политичките аналитичари нудат и други објаснувања за намаленото присуство на Трамп во јавноста. Според нив, можно е станува збор за комуникациска стратегија на Белата куќа во период кога администрацијата е фокусирана на чувствителни надворешнополитички прашања, вклучително и случувањата на Блискиот Исток, како и на внатрешни економски теми.

Белата куќа категорично ги отфрла шпекулациите дека претседателот има сериозни здравствени проблеми и нагласува дека тој секојдневно работи од Овалната соба и ги извршува сите претседателски обврски.

Сепак, сè додека не се појави на јавен настан или не одговори на новинарски прашања, интересот на медиумите околу неговото отсуство веројатно ќе продолжи да расте, а шпекулациите ќе останат дел од политичката дебата во САД.