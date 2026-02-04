Турски борбени авиони Ф-16 летаат над Могадишу

wietze-brandsma-from-pixabay

Новораспоредени турски борбени авиони Ф-16 se забележани како летаат над главниот град на Сомалија, Могадишу.

Минатата недела, „Мидл Ист Еј“ објави дека Турција распоредува борбени авиони Ф-16 во сомалискиот главен град.

Во време на зајакнувањето на односите меѓу двете земји, сомалискиот кабинет едногласно го назначи бригадниот генерал Ибрахим Мохамед Мохамуд за нов командант на Сомалиската национална армија (СНА).

Тој има магистерска диплома од турски универзитет и се обучувал на Турскиот универзитет за одбрана во различни специјалности.

Турција е една од ретките странски сили што ги зајакнува врските со Сомалија. Во текот на изминатата деценија, Турција го прошири своето влијание во земјата преку соработка во различни области и инфраструктурни проекти. Турција има воени бази во Сомалија, а исто така ги обезбедува и територијалните води на земјата.

Со оглед на неодамнешните настани, може да се претпостави дека одлуката на Турција да распореди Ф-16 во Сомалија е наменета како предупредување за Сомалиленд, како и за Израел и Обединетите Арапски Емирати.