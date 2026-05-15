15.05.2026
Петок, 15 мај 2026
Во Турција приведени 42 службеници во општините управувани од опозицијата

МИА

Во три одделни полициски операции во окрузите Истанбул и Ескишехир, во текот на изминатите 24 часа, приведени се вкупно 42 службеници од општини управувани од турската опозициска Републиканска народна партија (ЦХП) под обвинение за корупција.

Во Истанбул се спроведени две одделни операции – една против Големата општина Истанбул, при што се приведени 12 лица под обвинение за местење тендери, и една против истанбулскиот округ Ускудар, во која вкупно седум општински службеници беа приведени под обвинение за корупција и поткуп.

Изминатите месеци голем број општински службеници се приведени од општините управувани од опозициската ЦХП.

Новиот бран приведувања се дел од голема кампања на турските власти против корупцијата на локално ниво. Истрагите првенствено ги таргетираат општините управувани од ЦХП, а од 2024 година десетици општински функционери и вкупно 22 градоначалници на најголемата опозициска партија се приведени, меѓу кои и разрешениот градоначалник на Истанбул, Екрем Имамоглу, кој моментално е во затвор

