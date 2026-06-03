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03.06.2026
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Спектакуларно испраќање на турската репрезентација на Светско

Фудбал

03.06.2026

Огромен конвој на автомобили завиени во црвено белите знамиња ја испрати турската фудбалска репрезентација кон аеродромот пред прекуокеанскиот лет за Светското првенство кое наскоро ќе започне во САД, Мексико и Канада.

Спектакуларното испраќање го предводеше автобусот со репрезентативците, а го следеа стотици автомобили од турскиот бренд „Тог“, кој е и главен спонзор на националниот тим.

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