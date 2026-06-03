Спектакуларно испраќање на турската репрезентација на Светско

Огромен конвој на автомобили завиени во црвено белите знамиња ја испрати турската фудбалска репрезентација кон аеродромот пред прекуокеанскиот лет за Светското првенство кое наскоро ќе започне во САД, Мексико и Канада.
Спектакуларното испраќање го предводеше автобусот со репрезентативците, а го следеа стотици автомобили од турскиот бренд „Тог“, кој е и главен спонзор на националниот тим.
🇹🇷 Milli Takım oyuncularımız, Dünya Kupası'na konvoyla uğurlandı.— Esad Eruyar (@EsadEruyar) June 3, 2026
TOGG'larla uğurlanması ayrı bir güzel olmuş. pic.twitter.com/IArkgTD0fZ