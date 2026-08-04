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04.08.2026
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Вторник, 4 август 2026
Неделник

Продолжува топлотниот бран, денеска до 40 степени

Сервиси

04.08.2026

Времето денеска ќе биде сончево и многу топло, со мала локална облачност и слаб до умерен променлив ветер, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.

Утринските температури ќе се движат во интервал од 10 до 20 степени, додека дневните ќе достигнат од 33 до 40 степени Целзиусови.

Во Скопје, сончево и многу топло со слаб променлив ветер. Минималната температура ќе се спушти до 17, а максималната ќе достигне до 38 степени.

Според прогнозата на УХМР, топлотниот бран ќе продолжи и во наредните денови, при што дневната температура на одделни места ќе надмине 40 степени. Од четврток до крајот на седмицата во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност, проследена со краткотраен пороен дожд и грмежи.

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