На Нејмар му е рано за пензија

Таткото на Нејмар објави дека неговиот син сè уште може да игра за бразилската репрезентација.

На 29 јули, 34-годишниот Бразилец објави дека го одиграл својот последен натпревар за репрезентацијата на Светското првенство во 2026 година.

– Не можам да гарантирам дека тој е 100 проценти завршен со репрезентацијата. Можеби сè уште ќе се врати, го цитираше инсајдерот Фабрицио Романо таткото на Нејмар на социјалната мрежа Икс.

Нејмар одговори со насмевка: „Не е мојот татко тој што игра за репрезентацијата“. Тој исто така рече дека во моментов не размислува за пензионирање.

– Не размислувам за пензионирање. Имам договор со Сантос до декември и сега сакам да направам сè што можам за клубот. После тоа, ќе ги разгледам моите опции: да останам, да си заминам, да се пензионирам или да продолжам да играм… Не знам. Сè уште има време до декември. Ќе видиме, рече Нејмар.

Нејмар го имаше своето деби за бразилската репрезентација во 2010 година. Тој одигра 130 натпревари за репрезентацијата во сите натпреварувања, постигнувајќи 80 гола и 59 асистенции, станувајќи најдобар стрелец на тимот на сите времиња