13.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 13 јануари 2026
Неделник

Израел планира изградба на воена база во Аденскиот Залив, преговара со непризнатиот Сомалиленд

Свет

12.01.2026

taylor-brandon-on-unsplash

Израел одлучи да воспостави воена база во Аденскиот Залив, кој се наоѓа меѓу Црвеното Море и Индискиот Океан, а на неговиот северен брег се наоѓа Јемен.

Според израелскиот Канал 12, за такво нешто, Израел е во преговори со властите на Сомалиленд, отцепената покраина од Сомалија, која единствено е призната за независна од страна на Израел.

Советот за безбедност на ОН ќе се состане утре поради израелското признавање на Сомалиленд

Воспоставувањето воена база во овој регион, ќе им овозможи на Израелците да го контролираат бродскиот сообраќај низ Аденскиот Залив и понатаму кон Суецкиот Канал како и да им се спротивстават на Хутите во соседен Јемен.

