 Skip to main content
16.05.2026
Република Најнови вести
Сабота, 16 мај 2026
Неделник

Шестмина убиени, од кои три болничари, во израелски напад во јужен Либан

Свет

16.05.2026

Најмалку шест луѓе се убиени во сомнителен израелски напад во јужен Либан, вклучувајќи тројца болничари, објави либанската државна агенција ННА.

Нападот бил насочен кон центар за цивилна одбрана во областа Набатија, соопшти ННА, додавајќи дека уште 22 лица се ранети.

Израелската војска не го коментираше веднаш извештајот.

САД вчера објавија дека актуелното примирје меѓу Израел и милицијата Хезболах, поддржана од Иран, ќе биде продолжено за 45 дена. Меѓутоа, во последните недели примирјето постојано е прекршувано од двете страни, потсетува ДПА.

По избувнувањето на конфликтот во Иран, израелските сили извршија напади врз позициите на Хезболах во јужен Либан и врз упориштата на групата во предградијата на Бејрут.

Либанските власти наведуваат дека од почетокот на март и продолжувањето на борбите во земјата се убиени околу 2.900 лица, вклучувајќи многу жени и околу 200 деца, потсетува ДПА.

Поврзани вести

Свет  | 15.05.2026
Нетанјаху се пофали дека Израел контролира 60 проценти од појасот Газа
Свет  | 15.05.2026
Израелски министер се залага за изградба израелски населби во Либан
Свет  | 06.05.2026
Замир: Израелската армија е подготвена повторно да го нападне Иран