СЕКОЈ ДЕН НОВ МИЛИОНЕР! НОВА КАМПАЊА НА ВИДЕОЛОТАРИЈА ЗА ВРЕМЕ НА СВЕТСКОТО ПРВЕНСТВО ВО ФУДБАЛ

Во пресрет на најголемиот фудбалски спектакл, Светското првенство во фудбал, Видеолотарија Касинос Австрија за играчите на ВЛТ подготви уште повеќе возбуда, адреналин и можности за големи добивки.

Светското првенство е период кога милиони луѓе ширум светот навиваат, слават и создаваат незаборавни спомени. Фудбалот отсекогаш бил игра на соништа, неизвесност и големи победи. Токму затоа, Видеолотарија ја спојува магијата на најважниот фудбалски настан со препознатливата ВЛТ забава и возбудата од можноста за освојување џекпот добивки.

За време на шампионатот, Видеолотарија Касинос Австрија обезбеди зголемен вкупен фонд за ВЛТ џекпот добивки во текот на сите фудбалски денoви. Кампањата „Секој ден нов милионер“ ќе донесе дополнителна возбуда за играчите, со нови шанси за големи добивки секој ден.

Секој натпревар носи нова приказна, секој гол нова радост, а ова Светско првенство ќе донесе и нови милионерски моменти. Секој ден возбуда. Секој ден забава. Секој ден нов милионер.

Видеолотарија Касинос Австрија повеќе од една деценија успешно работи во согласност со сите законски регулативи и највисоки меѓународни стандарди. Изминатата 2025 година беше година на рекорди, еуфорија и бројни среќни добитници. Само во текот на годината, на играчите на ВЛТ им беа исплатени импресивни 814.512.912 денари, односно повеќе од 13 милиони евра во џекпот добивки.

Комерцијална објава