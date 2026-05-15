Нетанјаху се пофали дека Израел контролира 60 проценти од појасот Газа

Премиерот на Израел, Бенјамин Нетанјаху, изјави дека израелските сили во моментов контролираат 60 проценти од појасот Газа.

Ова е прва официјална потврда за проширувањето на зоната контролирана од Израел во крајбрежната палестинска територија, опустошена од двегодишната напади на Израел.

Во изминатите две години му ја покажавме на целиот свет силата што ја поседуваат нашиот народ, нашата држава, нашата армија, нашето историско наследство. Ги вративме дома сите наши заложници, до последниот. Не отстапивме ниту педа земја. Некои ни велеа да се повлечеме, но ние не се повлековме и денес контролираме 60 проценти од територијата на појасот Газа. Во иднина ќе видиме – рече вчера Нетанјаху по повод Денот на Ерусалим, а изјавата денеска беше објавена од неговата канцеларија за медиуми.

Овие изјави доаѓаат во време кога во Газа има секојдневни судири. Израелските напади во појасот удари продолжуваат без прекин, при што Израел и движењето Хамас меѓусебно се обвинуваат за кршење на прекинот на огнот.

Прекинот на огнот стапи во сила на 10 октомври минатата година, две години по почетокот на војната која почна на 7 октомври 2023 година. Првата фаза од примирјето вклучуваше ослободување на последните заложници во Газа, киднапирани од Хамас, во замена за Палестинци кои се држат во затвори во Израел.

Преминот кон втората фаза, која требаше да доведе до разоружување на Хамас и постепено повлекување на израелската армија до „жолтата линија“, сепак, изгледа во целосен застој веќе со недели. Таа линија го дели енклавата на зона под контрола на Хамас и територија контролирана од израелската армија. Условите за прекин на огнот му дадоа на Израел контрола на малку повеќе од 50 проценти од крајбрежната палестинска територија, која е меѓу најгусто населените во светот.

Според медиумските информации кои се појавија во последните недели, израелските трупи ја прошируваат оваа зона до новата линија наречена „портокалова“ и се подготвени да ги продолжат борбите доколку Хамас одбие да го положи оружјето.

Според Министерството за здравство во Газа, кое е под контрола на Хамас, над 850 Палестинци се убиени од склучувањето на договорот за прекин на огнот досега. Во истиот период, израелската армија соопшти за смртта на пет свои војници во Газа