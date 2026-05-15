 Skip to main content
15.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 15 мај 2026
Неделник

Соработката со Словачка во фокусот на средбата меѓу Савески и словачката амбасадорка

Македонија

15.05.2026

Јавниот обвинител на Република Македонија, Ненад Савески, оствари средба со амбасадорката на Словачката Република, Ивета Хрицова, на која главна тема беше унапредувањето на билатералната соработка, со посебен акцент на европските реформски процеси во работата на Јавното обвинителство.

Како што соопштуваат од Обвинителството, на средбата биле разгледани конкретни можности за продлабочување на соработката преку директни контакти со словачкото обвинителство. 

Меѓу клучните активности во претстојниот период, преку контакти со словачкото обвинителство, ќе биде иницирана размена на искуства во повеќе области, студиски посети, како и испитување на можностите за потпишување меморандум за соработка меѓу македонското и словачкото обвинителство – стои во соопштението од Обвинителството.

Соговорниците се осврнале и на актуелните предизвици во гонењето на висока корупција, при што беше нагласена потребата од поефикасни механизми за спречување на одолговлекување на постапките.

Поврзани вести

Македонија  | 15.05.2026
Јавниот обвинител Савески со италијанскиот амбадор на средба за зајакнување на соработката во владеењето на правото
Македонија  | 02.04.2026
Јавниот обвинител Савески жали за оставката на Ленче Ристоска
Македонија  | 02.04.2026
Савески: Одлуката за отповикување на овластувањата на обвинителката Ристоска не беше персонална, туку е од организациска природа