13.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 13 јануари 2026
Корзиканската мафија уби поранешен претседател на фудбалски клуб на погребот на неговата мајка

12.01.2026

Ален Орсони, поранешен претседател на фудбалскиот клуб Ајачио и поранешен лидер на корзиканското сепаратистичко националистичко движење, беше убиен во Веро, во близина на Ајачио, додека присуствуваше на погребот на неговата мајка. Напаѓачот е во бегство.

Ален Орсони имаше 71 година. Тој беше еден од првите корзикански националистички активисти, а веќе во 2008 година беше цел на планиран обид за атентат, кој полицијата го осуети во тоа време.

Неговиот брат Гај беше убиен во 1983 година, а Орсони подоцна го именуваше својот син по него – син кој подоцна стана добро позната личност во корзиканската криминална средина.

