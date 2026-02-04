Николоски на средба со Памер: Австрија е наш долгогодишен партнер, очекуваме трговската соработка да се зголемува

Заменик претседателот на Владата и министер за транспорт Александар Николоски денеска оствари работна средба со амбасадорот на Австрија, Мартин Памер.

На средбата се разговараше за економската и трговска соработка меѓу двете земји и инвестициите, а посебен акцент се стави на реализацијата на инфраструктурни проекти.

Од Министерството информираат дека на средбата се разменија информации за проектот за реализација на брза пруга и нејзиното влијание врз регионалниот развој на државите долж Коридор 10, притоа Николоски ја истакнал заложбата на Владата за подобрување на регионалното поврзување преку изградба и модернизација на европските коридори.



-Соработката помеѓу двете земји е на одлично ниво и со амбасадорот се согласивме истата да продолжи во сите области од заемен интерес за двете држави. Имаме зачителен број на инвеститори од Австрија, имаме стабилна деловна клима и очекуваме трговската соработка дополнително да се зголемува. Австрија е наш долгогодишен партнер и пријател и имаме цврста поддршка во реформските процеси, истакна Николоски.

Двајцата говорници се согласија на заедничките напори и меѓусебна поддршка како основа за подобрување на севкупните односи меѓу двете земји и подигнување на регионалната соработка.