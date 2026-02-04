Трамп се откажал од воена акција против Иран, фокусирајќи се на преговори и притисок

Според информациите што ги објавува публикацијата „Аксиос“, американскиот претседател Доналд Трамп одлучил да не спроведува воена операција против Иран, туку да се потпре на стратегија на преговори во комбинација со демонстрација на сила.

Неговите лични претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер се испратени во регионот на дијалог, но Вашингтон истовремено го зајакнува своето воено присуство во Персискиот Залив.

Трамп претходно го разгледуваше сценариото за воена сила, но се откажа од него поради сомнежи за ефикасноста на прецизните напади и ризикот од поширок ирански одговор.

Белата куќа нагласува дека дипломатските напори не се покритие за изненадувачки напад. Паралелно е активирана меѓународна посредничка мисија, чиј резултат е состанокот планиран за в петок.

Луѓе од окружувањето на претседателот нагласува дека тој не е заинтересиран за тотална војна, но предупредува дека ако Техеран не понуди конкретни чекори кон деескалација, неговата позиција би можела нагло да се влоши поради воен притисок и внатрешна нестабилност.