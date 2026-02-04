 Skip to main content
04.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 февруари 2026
Неделник

Трамп се откажал од воена акција против Иран, фокусирајќи се на преговори и притисок

Свет

04.02.2026

Според информациите што ги објавува публикацијата „Аксиос“, американскиот претседател Доналд Трамп одлучил да не спроведува воена операција против Иран, туку да се потпре на стратегија на преговори во комбинација со демонстрација на сила.

Неговите лични претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер се испратени во регионот на дијалог, но Вашингтон истовремено го зајакнува своето воено присуство во Персискиот Залив.

Трамп претходно го разгледуваше сценариото за воена сила, но се откажа од него поради сомнежи за ефикасноста на прецизните напади и ризикот од поширок ирански одговор.

Белата куќа нагласува дека дипломатските напори не се покритие за изненадувачки напад. Паралелно е активирана меѓународна посредничка мисија, чиј резултат е состанокот планиран за в петок.

САД се согласија да одржат разговори со Иран во Оман, средбата веројатно ќе се одржи в петок

Луѓе од окружувањето на претседателот нагласува дека тој не е заинтересиран за тотална војна, но предупредува дека ако Техеран не понуди конкретни чекори кон деескалација, неговата позиција би можела нагло да се влоши поради воен притисок и внатрешна нестабилност.

