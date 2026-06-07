 Skip to main content
07.06.2026
Република Најнови вести
Недела, 7 јуни 2026
Неделник

Јован Јованов и Елвир Мекиќ покажаа дека нивната музика и по две децении има моќ да обедини цела арена во еден глас

Сцена

07.06.2026

Луѓе од различни генерации дојдоа во „Борис Трајковски да ги слушнат песните со кои растеа, се вљубуваа и ги живееја најубавите години од својата младост.

Јован Јованов и Елвир Мекиќ не само што ги вратија на сцената своите најголеми хитови, туку приредија спектакл кој покажа дека нивната музика и по две децении има моќ да обедини цела арена во еден глас.

Спектаклот започна со „Слаба точка“, а уште од првите минути беше јасно дека Јован и Елвир не ја загубиле ниту енергијата, ниту харизмата по која беа препознатливи пред дваесетина години.

Следуваа „Некаде после два“, „Опасно“, „Ти ме сакаш“, „Уште те има“, „Не сум Бог знае што“, „Во право си“, „Адреналин“, „Армија“, „Итно ми требаш“ и десетици други хитови кои публиката ги пееше во еден глас. објави Скопје1.мк

Поврзани вести

Музика  | 05.06.2026
Пијанистката Горјана Стојановска со солистички концерт во Македонскиот КИЦ во Истанбул
Музика  | 02.06.2026
Концерт на „Баклава“ вечерва во Македонскиот Културно-информативен центар во Белград
Култура  | 28.05.2026
„Една ноќ под ѕвездите“: „Танец“ и „Ладо“ со заеднички концерти под отворено небо во Битола и Скопје