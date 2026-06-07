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Неделник

Муцунски утре во посета на Босна и Херцеговина на средба со Конаковиќ

Македонија

07.06.2026

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, утре ќе оствари еднодневна работна посета на Босна и Херцеговина, каде што ќе има средба со министерот за надворешни работи, Елмедин Конаковиќ.

Како што соопшти МНРиНТ, за време на посетата, која се реализира на покана на министерот Конаковиќ, се очекува да бидат потврдени одличните билатерални односи и континуираната соработка во областите од заемен интерес.

На средбата се очекува да стане збор за европската перспектива на регионот и процесот на интеграција во Европската Унија.

Од Министерството додаваат дека во разговорите ќе бидат разменети мислења за можностите за натамошно продлабочување на билатералната соработка, пред сè на економски план, со посебен акцент на унапредувањето на надворешната трговија. 

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