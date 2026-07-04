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Муцунски со честитка до САД: Продолжува нашето пријателство и партнерство

Македонија

04.07.2026

Фото: Тимчо Муцунски/фејсбук

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски денеска упати честитки до Соединетите Американски Држави и до американскиот народ по повод 250-годишнината од независноста.

-Искрени честитки до Соединетите Американски Држави и до американскиот народ по повод 250-годишнината од независноста. Нашето пријателство, стратешко партнерство и сојузништво продолжуваат да се зацврстуваат врз основа на споделени вредности и меѓусебна доверба – истакна Муцунски во честитката објавена на Фејсбук.

Муцунски потенцира дека како сојузници во НАТО, остануваме посветени на продлабочување на соработката во одбраната, безбедноста, енергетиката, трговијата и инвестициите.

-Уверен сум дека ова партнерство ќе продолжи да се развива и во годините пред нас – додаде шефот на дипломатијата.

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