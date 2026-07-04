Муцунски со честитка до САД: Продолжува нашето пријателство и партнерство

Фото: Тимчо Муцунски/фејсбук

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски денеска упати честитки до Соединетите Американски Држави и до американскиот народ по повод 250-годишнината од независноста.

-Искрени честитки до Соединетите Американски Држави и до американскиот народ по повод 250-годишнината од независноста. Нашето пријателство, стратешко партнерство и сојузништво продолжуваат да се зацврстуваат врз основа на споделени вредности и меѓусебна доверба – истакна Муцунски во честитката објавена на Фејсбук.

Муцунски потенцира дека како сојузници во НАТО, остануваме посветени на продлабочување на соработката во одбраната, безбедноста, енергетиката, трговијата и инвестициите.