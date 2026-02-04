 Skip to main content
04.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 февруари 2026
Неделник

Том Круз се сели од Лондон: Се чувствува небезбеден по грабеж во продавница „Ролекс“ во неговата зграда

Естрада

04.02.2026

Facebook / Tom Cruise

Том Круз го напушта својот стан во Лондон вреден 35 милиони фунти по грабежот во продавницата „Ролекс“.

Холивудскиот актер се сели бидејќи соседството „станува сè понебезбедно секоја недела“, објави „Телеграф.

Причината за ваквата одлука на Круз е бруталниот грабеж на бутик „Ролекс“ сред бел ден, кој се случил во истата зграда, што го навело актерот да се посомнева во сигурноста на обезбедувањето.

Според весникот, вооружениот грабеж се случил на 20 јануари. Потоа, Круз, кој обожавал да шета во околината, брзо организирал враќање во Америка, изненадувајќи ги дури и вработените во зградата.

Поврзани вести

Свет  | 17.09.2025
Протести во Виндзор и во центарот на Лондон додека Трамп беше на посета кај Кралското семејство
Свет  | 07.03.2025
Тројца Бугари прогласени за виновни во суд во Лондон за шпионирање во корист на Русија
Свет  | 07.01.2025
Стравично убиство во Лондон: Со нож е избодено 14-годишно момче
﻿