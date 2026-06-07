Резаи: Поради нападите врз Бејрут, Израел ќе добие „цврст и болен“ одговор

Иранскиот пратеник Ебрахим Резаи најави „цврст и болен“ одговор по денешните израелски напади врз јужните предградија на Бејрут.

On je portparol Komiteta za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta.

– Ќе одговориме цврсто и болно на агресијата на ционистичкиот режим кај Бејрут. Овие бесни кучиња мора да ги дисциплинираме и да ги ставиме на нивното место, објави Резаи на социјалните мрежи.

Тој е портпарол на Комитетот за национална безбедност и надворешна политика на иранскиот парламент.

Либанската новинска агенција (ННА) јави дека цел на израелските напади биле два стана во квартот Дахија,

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека денешните напади се одмазда за нападите на Хезболах врз северниот дел на земјата. Израел утрово идентификуваше најмалку пет проектили лансирани од територијата на Либан.

Хезболах засега не презеде одговорност.