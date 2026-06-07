Трамп го прекина интервјуто за Ен-би-си

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Претседателот на САД, Доналд Трамп го прекина интервјуто за емисијата „Мит д прес“ на водителката Кристен Велкер.

Трамп го напушти студиото на Ен-би-си по жестоката размена на мислења со Велкер за наводно наместени избори во 2020 година и наводни неправилности при броењето на гласовите во Калифорнија.

Трамп тврдеше дека изборите во 2020 година биле наместени, а Велкер истакна дека за тоа нема докази.

– Изборите беа наместени. Тоа беа валкани избори, истакна Трамп, додавајќи оти и сега се манипулира со изборите во Калифорнија, каде сè уште се пребројуваат гласовите од предизборите поради големиот број гласачки ливчиња пристигнати по пошта.

Кога Велкер побара докази за тврдењата на Трамп, тој изјави дека е „доволно да погледне“.

– Тие се нечесни како што и ви сте нечесни, вашите медиуми се нечесни. И „Мит д прес“ е нечесна, изјави Трамп при тоа повторувајќи дека „вашите избори се нечесни и вие сте нечесни и „Мит д прес“ е нечесен.

Тој пред да го напушти студиото наведе дека Ен-би-си е еднострана, корумпирана телевизија.

– Жал ми е, но прекинуваме. Доста ми е, посочи Трамп и замина од студиото.

Интервјуто беше снимено во петокот, а денеска се емитуваше на телевизијата Ен-би-си.