Недела, 17 мај 2026
Претседателот на Јужна Кореја разговараше со Трамп за исходот од самитот САД – Кина

Јужнокорејскиот претседател Ли Џе-мјунг оствари телефонски разговор со американскиот претседател Доналд Трамп за резултатите од неговата неодамнешна посета на Кина и самитот со кинескиот претседател Си Џинпинг, објави јужнокорејското претседателство.

Телефонскиот разговор беше договорен на барање на Сеул за да може јужнокорејскиот претседател да слушне информации за самитот САД-Кина што беше одржан неделава во Пекинг, пренесе Јонхап.

Телефонскиот разговор траел 30 минути, објави претседателскиот кабинет.

Трамп ги сподели резултатите од својот самит со кинескиот претседател, по што лидерите имаа отворени разговори за прашањата за мирот на Корејскиот Полуостров и непреченото спроведување на заедничкиот извештај, соопшти кабинетот, осврнувајќи се на билатералниот трговски договор што двете земји го постигнаа минатата година.

Разговорот меѓу Ли Џе-мјунг и Трамп се одржа во време кога Сеул и Вашингтон се обидуваат да решат голем број отворени прашања, вклучувајќи го планираното префрлање на воената оперативна контрола врз јужнокорејските трупи од САД на Јужна Кореја и напорите на Сеул да набави нуклеарни подморници, соопшти агенцијата.

Повикот беше втор телефонски разговор меѓу двајцата лидери од нивниот прв контакт на 6 јуни минатата година, два дена откако Ли беше инаугуриран за претседател.

Ова е исто така нивна прва директна комуникација од самитот во јужнокорејскиот град Ѓеонг на крајот на октомври, пренесе агенцијата.

Американскиот претседател беше во тридневната посета на Пекинг, која заврши во петокот.

Трамп и кинескиот претседател Шји Џинпинг разговараа за широк спектар прашања, вклучувајќи ја трговијата и војната меѓу САД и Израел против Иран.

Тие претходно објавија дека се согласиле дека Иран никогаш не смее да поседува нуклеарно оружје и дека Ормуската Теснина мора да остане отворена.

