 Skip to main content
27.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 27 мај 2026
Неделник

Отворена изложбата „Mind(e)scapes“ на Асоцијацијата за култура ИКОН во Македонскиот КИЦ во Загреб

Култура

27.05.2026

Вчеравечер во македонскиот КИЦ во Загреб бројната публика имаше можност да се запознае со делата на четворица современи македонски уметници — Ѓорѓе Јовановиќ, Јасмина Главинче, Владимир Лукаш и Вук Митевски — кои преку цртеж, слика, графика, илустрација и анимациски имагинариум ги истражуваат внатрешните пејзажи, личните состојби, сеќавањата и фрагментите на современото искуство.

На отварањето на изложбата „Mind(e)scapes“ на Асоцијацијата за култура ИКОН, свое обраќање имаше директорката на македонскиот КИЦ во Загреб, Мими Ѓоргоска Илиевска, која нагласувајќи ја улогата на уметноста како средство за комуникација, интроспекција и општествена рефлексија ја истакна важноста од претставувањето на современата македонска уметност пред меѓународната публика. Таа додаде дека изложбата „Mind(e)scapes“ преку цртежот, графиката и визуелната поетика воспоставува релација меѓу четири различни, но комплементарни авторски пристапи преку кои се создава дијалог меѓу индивидуалните поетики на авторите и поширокиот културен контекст“.

На присутните им се обрати и кураторката на изложбата, Марија Коробар, која претставувајќи го концептот на изложбата и уметничките поетики на авторите истакна дека „изложбата е замислена како простор на внатрешни пејзажи, лични слики, сеќавања, фрагменти, хумор, тишина и имагинација. Насловот Mind(e)scapes игра со поимите mindscapes и escapes, отворајќи можност да размислуваме за уметноста како ментален простор, но и како бегство од секојдневното. Изложбата се фокусира на менталниот пејзаж како уметнички мотив и истражувачка алатка – како визуелизација на процесот на размислување, чувствување и спознавање, истакна кураторката. “.

Изложбата е дел од годишната програма на македонскиот КИЦ во Загреб, поддржана од Министерството за култура и туризам и ќе биде отворена до 2 јуни.

Поврзани вести

Култура  | 27.05.2026
Гевгелискиот „Амам“ потона во бајковитата светлина на Гордана Винчиќ и нејзините „Мостови кон себе“
Филм  | 26.05.2026
Во Францускиот институт денес изложба и уметничка средба со Христина Ивановска и Јане Чаловски и проекција на филмот МАКЕДОНИУМ : Драматургија на незавршеното
Филм  | 26.05.2026
Македонскиот КИЦ во Загреб и турскиот културен центар „Јунус Емре“ во Загреб со проекција на „Медена земја“ во Карловац во знакот на културната дипломатија