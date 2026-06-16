 Skip to main content
16.06.2026
Република Најнови вести
Вторник, 16 јуни 2026
Неделник
MPCP4pT4Nog

За СДСМ стрелањето на Македонците во Ваташа било поради идеолошка војна!

Македонија

16.06.2026

Локалниот огранок на СДСМ во Свети Николе излезе со срамна интерпетација на историските настани како е на пример стрелањето на 12 Maкедонци во селото Ваташа. Според СДСМ тоа било поради идеолошка војна помеѓу подржувачите на комунистичкото и партизанското движење од една страна и врховисти, усташи, балисти и четници.

Она што е важно од денешен аспект е дека убиствата тоа време не се вршени на национална основа помеѓу Македонци, Бугари, Срби, Албанци, туку е тоа период на идеолошка војна помеѓу подржувачите на комунистичкото и партизанското движење од една страна и врховисти, усташи, балисти и четници од друга страна, сметаат во СДСМ.

Поврзани вести

Живот  | 16.06.2026
83 години од масакрот во Ваташа
Македонија  | 16.06.2025
Одбележани 82 години од стрелањето на 12 младинци во Ваташа