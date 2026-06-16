За СДСМ стрелањето на Македонците во Ваташа било поради идеолошка војна!

Локалниот огранок на СДСМ во Свети Николе излезе со срамна интерпетација на историските настани како е на пример стрелањето на 12 Maкедонци во селото Ваташа. Според СДСМ тоа било поради идеолошка војна помеѓу подржувачите на комунистичкото и партизанското движење од една страна и врховисти, усташи, балисти и четници.

Она што е важно од денешен аспект е дека убиствата тоа време не се вршени на национална основа помеѓу Македонци, Бугари, Срби, Албанци, туку е тоа период на идеолошка војна помеѓу подржувачите на комунистичкото и партизанското движење од една страна и врховисти, усташи, балисти и четници од друга страна, сметаат во СДСМ.