Недев во Софија одржа карате семинар за бугарската репрезентација

Македонскиот каратист Дејан Недев викендов одржа карате семинар во Софија, Бугарија.

Семинарот беше организиран исклучиво за членовите на бугарската репрезентација, кои од 3 до 5 јули ќе настапат на ЕТКФ Европскиот шампионат што ќе се одржи во Софија.

Обуката беше наменета за натпреварувачи, тренери и судии, при што беа објаснети основните принципи и натпреварувачките дисциплини на традиционалното карате.

-Во иднина, оваа успешна соработка ќе продолжи со цел понатамошно унапредување на нивото на знаење и развојот на традиционалното карате, објавија од бугарската федерација.

Организатор на семинарот беше Тони Петров од БФТК.