Андоновски: Со СМАРТ лиценците воведуваме целосна дигитализација и брза проверка на валидноста

МИА

Целосна дигитализација на системот на издавање и контрола на лиценци што ги издава државата преку систем на СМАРТ лиценци претстави денеска Министерството за дигитална трансформација. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, денеска на брифинг со медиумите посочи дека моделот овозможува лесна и брз проверка на валидноста на издадените лиценци преку систем што содржи електронско барање, електронски регистар, QR проверка, транспарентност и проверлива трага.

Тоа значи дека граѓанин, инспектор или друг субјект проверува јасно и брзо дали некоја лиценца е валидна или истечена. Со СМАРТ лиценците граѓаните добиваат можност за брза проверка на валидноста некоја лиценца, компаниите добиваат помалку административни проверки и барања за потврди, а институциите добиваат јасна врска до единствен регистар – изјави Андоновски.

Тој посочи дека досега немало начин да се провери валидноста, што сега ќе биде овозможено преку жив регистар до кој се пристапува со скенирање на код од лиценцата.

-Креиравме Асистент кој е целосно дигитален и со скенирање на код ве носи до жив систем каде се наоѓа валиден електронски документ. Моментално е само во Министерството за дигитална трансформација, но интенцијата е тоа да се прошири. Во фаза на тестирање сме во Министерство за економија за издавање лиценци за дискотеки, кабаре и кафе бар. Но, не смее да остане само на ова и интенцијата е да се прошири на повеќе, изјави Андоновски.

Системот, како што посочи Андоновски, дел од документите ги влече по автоматизам, а дел се уште се закачуваат како електронски документи. Имаме база од 340 илјади корисници и целта е таа да се искористи и врзе со другите институции.

Процесот, како што посочи Андоновски, нема да оди брзо и во сите институции одеднаш, но државата издава голем број лиценци, а системот е лесно прилагодлив и може да се употреби од лиценци за транспорт, логистика, осигурување, хотели, правосудство, животна средина, урбанизам, дозволи за градење.