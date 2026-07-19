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Андоновски: Во Крушево отворен 16. Центар за услуги, граѓаните добиваат непосредна поддршка и директен пристап до електронските услуги

Македонија

19.07.2026

Министерство за дигитална трансформација

Крушево доби Центар за услуги преку кој граѓаните ќе можат полесно да пристапуваат до електронските услуги и да добијат поддршка при нивното користење, соопшти денеска Министерството за дигитална трансформација.

Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски и градоначалникот на Општина Крушево, Нико Чонески, денеска го промовираа новиот Центар за услуги во Крушево, кој е шеснаесетти ваков центар во мрежата на Министерството.

Според Министерството, со отворањето на Центарот се овозможува подостапен пристап до дигиталните услуги за жителите на Крушево и околните населени места, при што граѓаните ќе можат да добијат непосредна поддршка за користење на електронските услуги.

-Ова е 16. ваков центар на Министерството за дигитална трансформација, преку кој граѓаните ќе добиваат непосредна поддршка и директен пристап до електронските услуги. Со отворањето на Центарот во Крушево директно ги отстрануваме бариерите поврзани со возраста, дигиталната писменост и местото на живеење, со што ги доближуваме услугите до секој граѓанин – изјави Андоновски.

Градоначалникот Чонески истакна дека Центарот ќе придонесе за поедноставен пристап на жителите до јавните услуги што се достапни по електронски пат.

Од Министерството за дигитална трансформација наведуваат дека ќе продолжат со проширување на мрежата на центри за услуги со цел придобивките од дигитализацијата да бидат достапни за граѓаните во сите делови од државата.

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