Што треба да направите кога температурата е над 30 степени

Фрипик

За да го заштитите вашето здравје од последиците предизвикани од високите температури, препорачуваме да се придржувате до следните совети:

Хидрирајте се

Дневната консумација од најмалку два литра течност (вода, супа или чај) е задолжителна. Корисно е почесто да се пијат течности во помали количини во текот на денот, додека предност треба да се даде на природни сокови, лимонада или вода, како и да се намали внесот на газирани пијалоци.

Шапка на главата

При излегување од дома, постарото лице мора да ја заштити главата со шешир или капа.

Ништо тесно

Не носете тесни чевли или високи потпетици. Носете лесна, широка и светла облека изработена од природни материјали.

Лесни оброци

Избегнувајте пржени, поховани, слатки и многу солени и зачинети јадења. Пожелно е консумирање сезонско овошје и зеленчук.

Заштитете ја кожата од изгореници

Кога престојувате надвор (во природа и вода), треба да користите заштитни креми со највисок можен УВ фактор.

Внимавајте со клима уредот

Во климатизирани простории (особено во автомобили со вграден клима уред), внимавајте да не правите голема разлика помеѓу внатрешната и надворешната температура на воздухот, бидејќи при излегување од такви простории може да се појават сериозни здравствени проблеми.

Во ладовината е спасот

Постарите лица не треба да бидат изложени на сонце помеѓу 10 часот наутро и 17 часот попладне, особено срцевите пациенти и оние кои страдаат од дијабетес и други хронични заболувања.

Почесто проверувајте го притисокот

Покрај следењето на упатствата на лекарот за земање лекови, неопходна е почеста контрола на крвниот притисок.

Кога кај лекар

Појавата на главоболка, гадење, вртоглавица и дехидрација, сувост на усните и кожата се предупредувачки знак, особено за лицата кои се болни, во кој случај пациентот мора веднаш да се јави кај својот лекар.

Грижете се за постарите лица

Членовите на семејството, пријателите и соседите треба почесто да ги контактираат постарите лица, а во случај на нивна послаба функционална способност, дури и неколку пати на ден.

Освежете се

Неопходно е редовно туширање и одржување на чистотата на телото.

Излезете пред да стане премногу жешко

Постојаната физичка и ментална активност е важна за постарите лица. Особено е корисно да се движат во утринските и вечерните часови, по можност во природа (парк, покрај море, езеро, река). Доколку движењето е отежнато, потребно е редовно да се проветрува просторијата каде што престојува лицето.