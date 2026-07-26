Годинава Венецуела заработила 13 милијарди од продажба на нафта, но парите легнуваат на американски сметки

Весникот „Фајненшл тајмс“ објави дека Венецуела заработила 13 милијарди долари од извоз на нафта од почетокот на годината. Сите овие пари завршиле на посебни сметки во Соединетите Американски Држави, но нивната судбина останува непозната.

Како што пишува изданието, теоретски, парите требало да стигнат до Венецуела. Сепак, економистите интервјуирани од „Фајненшл тајмс“ силно се сомневаат во ова, бидејќи бројките за економски раст на Венецуела по апсењето на претседателот Николас Мадуро се пониски од очекуваното.

Прашањата за тоа каде американскиот претседател Доналд Трамп ги троши венецуелските милијарди сè повеќе ги поставуваат членовите на Конгресот, а не само демократите. Но, Белата куќа сè уште не понудила никакво објаснување.

Весникот коментира дека распределбата на венецуелските средства од страна на Американците сè повеќе наликува на типичен рекет. Во најдобар случај, Венецуела ќе може да ги користи за цели одобрени од САД, како што е купување американска стока.